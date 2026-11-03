С 2 ноября учителя и другие работники образования могут ездить в метро и автобусах Баку всего за 1 гяпик.

Акция BakıKart и Mastercard действует по будням и распространяется на первую поездку за день.

Чтобы воспользоваться льготой, достаточно оплатить проезд картой «TəhsilPlus» Mastercard через Apple Pay или Google Pay.

Остальные поездки в течение дня оплачиваются по стандартному тарифу.

Инициатива направлена на сокращение ежедневных транспортных расходов работников образования и развитие современных способов оплаты в общественном транспорте.