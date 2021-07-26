27 июля будет проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера.

По итогам собрания будет подписана «Бакинская декларация», передает агентство «Анадолу».

До трехстороннего собрания, 26 июля, Мустафа Шентоп посетит могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, Аллею шехидов и Монумент, воздвигнутый в память о турецких солдатах.

28 июля председатель Великого национального собрания Турции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В рамках визита Мустафа Шентоп посетит города Физули и Шушу.

Minval.az