27 июля будет проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера.
По итогам собрания будет подписана «Бакинская декларация», передает агентство «Анадолу».
До трехстороннего собрания, 26 июля, Мустафа Шентоп посетит могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, Аллею шехидов и Монумент, воздвигнутый в память о турецких солдатах.
28 июля председатель Великого национального собрания Турции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
В рамках визита Мустафа Шентоп посетит города Физули и Шушу.