В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции, было установлено, что в трех домах торжеств на территории района при проведении свадебных торжеств были нарушены правила и требования карантинного режима.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, было установлено, что на торжестве в ресторане «Ayşən» участвовали 18, а в ресторане «Komfort» 34 гостя, не прошедших вакцинацию. С этими лицами были проведены разъяснительные работы, их не допустили на мероприятия.

В результате другого мероприятия было установлено, что на портал icaze.e-gov.az не была внесена информация о свадьбе в доме торжеств «Davud», расположенном на территории села Фаталикенд.

В связи с допущенным проступком с владельцем объекта Айдыном Гулиевым была проведена профилактическая беседа, материалы в отношении него переданы в Саатлинский районный суд для дачи правовой оценки.

Minval.az