Проходит встреча один на один между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.
Об этом сообщается на официальной странице Министерства иностранных дел в Twitter.
Проходит встреча один на один между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.
Об этом сообщается на официальной странице Министерства иностранных дел в Twitter.
Дата: 2021/07/26 11:36
Раздел: Азербайджан
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