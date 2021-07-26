«Мы всеми силами поддерживали Азербайджан во время Карабахской войны».

Об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане заместитель председателя ПСР Нуман Куртулмуш, передает АПА.

Он отметил, что Карабах был освобожден под руководством президента Ильхама Алиева:

«В период пандемии также развивались отношения между партией ПСР и ПЕА. Заместитель председателя ПЕА — руководитель центрального аппарата Тахир Будагов также посетил Турцию. В этот раз мы обсудим связи между нашими народами в различных сферах, в том числе культурной. Надеюсь, визит станет полезным с точки зрения отношений двух государств и двух партий. Уверен, что благодаря совместным усилиям Турции и Азербайджана стабильность и развитие в этом регионе будут обеспечены».

Minval.az