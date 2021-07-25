В Токио проходит Летняя Олимпиада, в которой принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Cегодня в борьбу в квалификации многоборья вступила спортивная гимнастка Марина Некрасова. Она начала Игры с упражнения на разновысоких брусьях, удостоившись оценки 10.833. Затем сделала второй вид программы: выход на бревно принес ей 12.266 баллов. Вольные упражнения в исполнении Некрасовой были оценены в 12.000, а опорный прыжок — в 12.666, отмечает «Азериспорт».

В квалификации абсолютного первенства Некрасова идет 55-й (48.232) потеряла шанса пробиться в финал многоборья, где выступят 24 гимнастки. Также она не пробилась в финалы отдельных видов.

Для Некрасовой это первая Олимпиада в карьере.

Minval.az