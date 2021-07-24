Народный артист Азербайджана Самед Самедов 23 июля 2021 года поступил в медицинское учреждение «Ени клиника» с сатурацией 60-70. По результатам компьютерной томографии грудной клетки у него подтвердились коронавирусные осложнения, двусторонняя полисегментарная мультифокальная пневмония.

Об этом сообщила сотрудница отдела по связям с общественностью TƏBIB Эльнара Бахыш.

«Несмотря на все усилия, развился сепсис и септический шок, являющийся одним из осложнений COVID, возникла почечная недостаточность, спасти жизнь народного артиста, к сожалению, не удалось», — рассказала Э.Бахыш.

Minval.az