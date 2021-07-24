Кыргызстан и Таджикистан договорились не проводить никакие работы на спорном участке, где в субботу произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.

Как сообщается, в местности Тумба Баткенского района Баткенской области Кыргызстана состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Согдийскому направлению, на которой также присутствовали главы районов и руководители правоохранительных органов областей.

«По итогам встречи достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-либо работ на участках местности Кум-Мазар Кыргызской Республики и Сомоньен (Дахма) Таджикистана. В целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы пограничные наряды сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе. Также наряды подразделений внутренних дел сторон будут осуществлять совместное патрулирование данного участка», — заявил представитель пресс-центра.

Minval.az