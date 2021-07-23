Генерал-майор Алиев Азер Али оглу освобожден от должности заместителя начальника Военной академии по учебной части.
Распоряжением президента Ильхама Алиева, А.Алиев назначен начальником Главного оперативного управления.
Генерал-майор Алиев Азер Али оглу освобожден от должности заместителя начальника Военной академии по учебной части.
Распоряжением президента Ильхама Алиева, А.Алиев назначен начальником Главного оперативного управления.
Дата: 2021/07/23 19:42
Раздел: Азербайджан, Армия
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