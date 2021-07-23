ООО «Азермарка», не входящее в структуру Министерства транспорта, связи и высоких технологий, будет объединено с ООО «Азерпочт».

Об этом сообщает министерство.

Исходя из этого ООО «Азерпочт» будет реорганизовано в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики и другими нормативно-правовыми актами.

Отныне «Азермарка» будет функционировать в качестве структурного подразделения «Азерпочт». Все его права и обязанности будет исполнять его правопреемник ООО «Азерпочт».

Цель — оптимизировать деятельность учреждений, входящих и не входящих в структуру министерства, повысить эффективность и обеспечить общее использование ресурсов.

Отметим, что основные направления деятельности «Азермарка»: издание и выпуск в обращение государственных почтовых платежных знаков — почтовых марок, конвертов с марками, почтовых карточек. Учреждение также изготовило блоки, небольшие листы, буклеты, оттиски почтовых штемпелей и другую продукцию, являющуюся предметом коллекции филателистов, в том числе открытки и различные сувениры.

Вышеупомянутые работы отныне будут осуществлены соответствующим структурным подразделением, которое будет создано в составе ООО «Азерпочт».

Minval.az