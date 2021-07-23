Президент Ильхам Алиев назначил Кямиля Хасиева послом Азербайджана в Сербии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев назначил Кямиля Хасиева послом Азербайджана в Сербии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/07/23 15:29
Раздел: Азербайджан
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