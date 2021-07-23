Франция готова рассмотреть все заявки армянских властей в сфере обороны.

Об этом в интервью радиостанции «Свобода» заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

«Что касается сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны, мы, естественно, будем готовы рассмотреть все заявки, направленные нам армянскими властями. Конечно, мы должны учитывать некоторые реалии. Франция и Армения не являются членами одних и тех же военных альянсов», — сказал он.

В целом, по его словам, миссия Франции не в подготовке к будущей войне. «Наша миссия в предотвращении нового конфликта и стимулировании политического процесса, что позволит окончательно решить проблемные вопросы в регионе», — отметил глава дипмиссии Франции в Армении.

Minval.az