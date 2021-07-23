Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами в результате наводнения в этой стране.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами в результате наводнения в этой стране.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/07/23 12:28
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
45
Ведется активная работа по созданию железнодорожной инфраструктуры на освобожденных территориях.
24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Завершился судебный процесс по уголовному делу членов еще одного армянского террористического вооруженного формирования – Карапетяна Рафика Робертовича,
Минобороны распространило видеокадры из села Гёйтепе Агдамского района.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Работы по проектированию ведутся турецкой компанией.
Компания «Альянс Логистик», являющаяся экспедитором ЗАО «Азербайджанские железные дороги», купила 100 вагонов у российской компании «RM Rail»
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла на $0,95 (1,3%) и составила $73,03