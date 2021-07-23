Страны Запада пока не обращались к России с просьбой зарегистрировать их вакцины от коронавируса. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», передает ТАСС.

«Что касается западных вакцин, насчет того, будем ли мы их регистрировать и запускать в РФ, это решать нашим санитарным властям. Есть оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, есть Минздрав, Роспотребнадзор, другие структуры. Это профессионалы, именно они должны такую оценку выдвигать. Хотя я не слышал пока, по-моему так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину», — сказал министр.

Россия открыта для предложений Евросоюза о взаимном признании вакцин от коронавируса, заявил глава МИД РФ.

Minval.az