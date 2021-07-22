В Баку завершился первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между «Карабахом» и «Ашдодом» (Израиль).
Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.
В Баку завершился первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между «Карабахом» и «Ашдодом» (Израиль).
Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.
Дата: 2021/07/22 21:53
Раздел: Азербайджан, Спорт
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