Президент Ильхам Алиев сегодня посетил Нафталан в рамках своего визита в западный регион страны.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства возложил венок к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в центре города.
Президент Ильхам Алиев сегодня посетил Нафталан в рамках своего визита в западный регион страны.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства возложил венок к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в центре города.
Дата: 2021/07/22 16:04
Раздел: Азербайджан
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