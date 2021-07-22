Президент Ильхам Алиев сегодня посетил Нафталан в рамках своего визита в западный регион страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства возложил венок к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в центре города.

Minval.az