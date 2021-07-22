Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду в ближайшее время начать обсуждение вопроса по восстановлению прерванного в 2019 году прямого авиасообщения между странами.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем вернемся к конкретному рассмотрению вопроса о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами (Грузией и РФ)», — сообщил ТАСС Абашидзе.

Как отметил дипломат, в сентябре он планирует провести встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным в онлайн-режиме. В то же время Абашидзе не стал уточнять, будет ли вопрос восстановления авиасообщения внесен в повестку дня сентябрьской встречи.

Minval.az