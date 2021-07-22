23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 23-27 градусов тепла, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 24-26 градусов тепла, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, повысится с 749 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 27-28 градусов тепла.

23-24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами на полуострове до 20-23 м/с.

23 июля в большинстве регионов Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть западный ветер, временами он усилится. Температура воздуха составит ночью 21-26 градусов тепла, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 14-19 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.

До полудня 24 июля ожидаются грозы (в основном в северных и западных районах), временами дожди, местами интенсивные град. Западный ветер будет временами усиливаться до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, но некоторых горных реках кратковременные сели.

Minval.az