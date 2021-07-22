Скончался член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Аллахъяр Абышов.

Пресс-секретарь Федерации по тяжелой атлетике Азербайджана Кянан Масталиев сообщил Report, что федерация не осведомлена о причине смерти спортсмена.

Он отметил, что новость о кончине Абышова огорчила их: «Аллахъяр был хорошим спортсменом. Это печальная новость, однако у нас нет информации от чего от умер. Я думаю, что расследованием причин смерти займутся соответствующие органы. Это их работа. Мы же потеряли бывшего члена сборной. Чтим память Аллахъяра Абышова, желаем ему упокоения от Аллаха».

Сестра спортсмена Рена Абышова заявила Sportfm.az, что Аллахъяр Абышов умер от употребления метамфетамина, именуемого «пати». Для выяснения причины его смерти назначена медицинская экспертиза.

Аллахъяр Абышов в 2015 году стал победителем Чемпионата Европы среди юниоров в весовой категории 62 кг.

Minval.az