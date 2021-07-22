Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, передает РИА Новости.
Документ затрагивает события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года», говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.
Россия обвиняет Украину в:
— в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
— в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
— в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
— в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
— в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
— в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
— в водной блокаде Крыма;
— в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
— в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Москва требует от Киева немедленно:
— прекратить водную блокаду Крыма;
— прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке;
— отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.