Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, передает РИА Новости.

Документ затрагивает события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.

Россия обвиняет Украину в:

— в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;

— в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;

— в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;

— в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;

— в дискриминации российских компаний и предпринимателей;

— в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;

— в водной блокаде Крыма;

— в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;

— в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Москва требует от Киева немедленно:

— прекратить водную блокаду Крыма;

— прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке;

— отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Minval.az