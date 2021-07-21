В Беларуси предложили ограничить срок полномочий президента. Об этом заявил председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

По его словам, на законодательном уровне предлагается закрепить, что один человек может занимать пост главы республики не более двух сроков. Соответствующие поправки планируют внести в Конституцию Беларуси.

Миклашевич также рассказал о планах повысить возрастной ценз для избрания президентом человека до 40 лет. Он добавил, что увеличат и ценз оседлости — до 20 лет постоянного проживания в стране непосредственно перед выборами.

На сегодняшний день главой Беларуси может быть избран гражданин не моложе 35 лет, который родился в стране и проживал в ней до выборов не менее 10 лет.

Minval.az