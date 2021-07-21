Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщается на сайте Минобороны, в целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями, на территории Ходжавендского района введены в эксплуатацию две новые воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием.

Отметим, что служебные помещения в комплексах оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления Верховного Главнокомандующего и Министра обороны по случаю открытия новых воинских частей и праздника Гурбан байрамы, пожелал успехов на службе. Группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.

Minval.az