Работа России по налаживанию диалога между Азербайджаном и Арменией ведется успешно, но Москва приветствует готовность стран Европы способствовать мирному урегулированию на Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если посреднические усилия несут мир, стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать. Но в целом работа в этом направлении идет неплохо», — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о желании стран ЕС попасть в формат переговоров Россия-Армения-Азербайджан и позиции России, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az