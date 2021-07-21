«Совершить намаз в Шуше было моей мечтой»

Об этом журналистам после праздничной молитвы в мечети «Тезепир» сказал представитель Верховного лидера Ирана Сейида Али Хаменеи в Азербайджане ходжат аль-ислам Сейид АлиАкбар Оджаг Неждад ага, передает АПА.

Он сказал, что ему уже посчастливилось совершить намаз в Шуше.

«Увидев Шушу, я был очень обеспокоен. Разрушить такой город, захватить его, 30 лет жить, потом покинуть… Так нельзя. Прошу Всевышнего, чтобы он дал нам возможность увидеть наказание оккупантов, — отметил представитель Хаменеи в Азербайджане.

Minval.az