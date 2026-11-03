Россия не планирует военный конфликт с европейскими странами, однако в случае его развязывания ответ Москвы будет быстрым и краткосрочным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не стремится к войне с Европой и не планирует ее.

«Президент Путин многократно за последнее время повторял, что мы не хотим, не планируем какую бы то ни было войну с Европой», — отметил Лавров.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что в случае возникновения такого конфликта он будет иметь иной характер и окажется очень коротким.