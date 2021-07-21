«В этом году мы отмечаем два праздника — и Гурбан байрамы, и нашу Победу. Слава Богу, что нам посчастливилось увидеть этот день».

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде после праздничного намаза в мечети «Тезепир», передает АПА.

«По дороге в Шушу я думал о том, что мы потеряли. Весь Агдам был разрушен. Сегодня мы можем посетить эти районы. Сегодня наш долг заключается в том, чтобы просить Бога об упокоении душ шехидов, и исцелении участников войны», — сказал А.Пашазаде.

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