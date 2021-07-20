За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии олимпийского движения в Азербайджанской Республике Чингиз Мухтар оглу Гусейнзаде награжден орденом «Шараф».
Данное распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии олимпийского движения в Азербайджанской Республике Чингиз Мухтар оглу Гусейнзаде награжден орденом «Шараф».
Данное распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/07/20 15:09
Раздел: Азербайджан, Спорт
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