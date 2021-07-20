За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии олимпийского движения в Азербайджанской Республике Чингиз Мухтар оглу Гусейнзаде награжден орденом «Шараф».

Данное распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Minval.az