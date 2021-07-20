С 19 по 25 августа Сочи примет музыкальный фестиваль «Новая волна». Конкурс ежегодно открывает имена талантливых исполнителей и дает хороший трамплин в творческом пути, отмечает российский интернет-портал passion.ru.

В этом году на сцене NEW WAVE HALL выступят 12 финалистов из 10 стран мира. С ними на одной сцене в разные дни споют звезды первой величины: София Ротару, Филипп Киркоров, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Светлана Лобода, Алексей Чумаков, Таисия Повалий, Александр Ревва и многие другие.

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