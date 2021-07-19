Самолет «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) доставил сегодня 40 тысяч вакцин против коронавируса в столицу Боснии и Герцеговины (Сараево).
Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
Самолет «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) доставил сегодня 40 тысяч вакцин против коронавируса в столицу Боснии и Герцеговины (Сараево).
Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
Дата: 2021/07/19 22:49
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
45
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям людей, погибших в Пакистане в результате столкновения автобуса и большегрузного автомобиля.
Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с инцидентом с нанесением ножевых ранений в Исмаиллы.
ОАО »Азеришыг» начинает внедрение в Карабахе новой системы электроснабжения.
Путин и Алиев обсудят в Москве 20 июля реализацию договоренностей по Нагорному Карабах
Окончательный проект «Государственной программы восстановления и устойчивого развития освобожденных территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы» внесен в
В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение
Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву «для сверки часов» готовится
Пашинян после победы на выборах снова в ударе, и его ставка делается на огульные обвинения Азербайджана
Техосмотр автомобилей производится и в праздничные дни, сообщает Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.