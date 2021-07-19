Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста у гостиницы Sheraton Batumi в курортном городе Батуми, где проходила встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Мишель прибыл в Грузию накануне, 18 июля. Он примет участие в ежегодной Международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона», которая пройдет 19 июля. На мероприятие также прибудет президент Украины Владимир Зеленский, а также лидер Молдавии Майя Санду.

Отмечается, что активисты скандируют лозунги: «Нация. Семья. Религия – это наши ценности, а каковы ваши, Мишель?», «В Грузии должны проходить только военные парады». В связи с происходящим к гостинице прибыла полиция.

В ходе предстоящей конференции политики обсудят повышение уровня сотрудничества между партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио. Главы государств затронут возможные интересы Европейского союза в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

По данным агентства, Шарль Мишель 19 июля встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, лидерами оппозиции и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Minval.az