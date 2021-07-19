Красносельский районный суд приговорил стрелявшего на свадьбе в воздух из травматического пистолета Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Мамедов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев в ИК общего режима», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Уточняется, что Мамедов вину признал и раскаялся.

«Пояснил, что являлся гостем на свадьбе. После произведенных выстрелов, вернулся домой, оставил пистолет и поехал праздновать дальше. Только там узнал, что из-за произошедшего свадебный кортеж был задержан сотрудниками полиции. После полученных знаний, он добровольно сдался полиции», — добавили в пресс-службе судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого стрелка из кортежа. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, им оказался 34–летний Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.

По данным пресс-службы полиции, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова. А 11 апреля суд избрал Мамедову меру пресечения на время предварительного следствия в виде заключения под стражу.

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