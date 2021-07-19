20 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра ночью температура воздуха составит 24-28 градусов тепла, днем ​​35-39 градусов тепла. В Баку температура воздуха ночью составит 25-27 градусов тепла, днем ​​36-38 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем ​​40-45%. На пляжах Апшерона ожидается южный ветер.

Температура морской воды:

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) температура будет 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 27-28 градусов тепла.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако во второй половине дня в некоторых северных и западных регионах ожидаются молнии и периодические дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-28 градусов тепла, днем ​​35-40 градусов тепла, местами 42-44 градуса тепла, ночью в горах 15-20 градусов тепла, днем ​​27-32 градуса тепла.

Minval.az