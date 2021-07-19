19 июля на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Как сообщает Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Напомнив участникам совещания слова президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева о том, что «Война осталась позади. Но, несмотря на это, мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне», министр обороны подчеркнул важность повышения уровня морально-психологической и боевой подготовки личного состава. Министр поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, и расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Анализируя сложившуюся обстановку на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, министр обороны отметил, что Армения несет ответственность за эскалацию напряженности.

Министр дал указания командно-начальствующему составу в связи с пресечением возможных провокаций вооруженных сил Армении.

Поинтересовавшись ходом инженерно-саперных работ и мероприятий инженерного обеспечения войск, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.

Minval.az