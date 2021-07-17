Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в целях защиты от распространения инфекционных заболеваний животных на территории нашей республики, осуществляет меры на основе информации, поступившей от Всемирной организации здоровья животных (ВОЗ) и в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире.

Как сообщили в АПБА, по данным Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), в Костромской области Российской Федерации зарегистрировано заболевание крупного рогатого скота оспой.

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний животных на территории Азербайджана, с учетом принципа зонирования согласно «Кодексу здоровья наземных животных» OIE, введено временное ограничение на ввоз в страну из Костромской области России мелкого рогатого скота, животной продукции и сырья, в том числе генетического материала.

В то же время, в целях усиления контроля, в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Костромской области Российской Федерации.

Minval.az