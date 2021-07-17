В рамках саммита, который прошел в Женеве 16 июня, российский лидер Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену совместную с Москвой координацию действий на афганском направлении. Он выступил с инициативой задействовать в практических целях российские базы в Таджикистане и Киргизии, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их информации, такое сотрудничество могло бы привести страны к обмену полученными данными, в том числе с использованием дронов.

В свою очередь спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался от комментариев изданию.

«Тема Афганистана обсуждалась на переговорах в Женеве», — цитирует РБК представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он не уточнил, обсуждались ли российские базы в Средней Азии.

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