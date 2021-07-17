Генпрокуратура Азербайджана наложила штрафы на ряд юридических лиц в связи с административными правонарушениями.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, высокопоставленный сотрудник ООО «Fam-88» Рафик Тагиев без вступления в юридическую силу, согласно законодательству, трудового договора привлек Тофика Исламова и Мухаммеда Джабраилова к строительству жилого дома по адресу: город Хырдалан, улица Мехди Гусейнзаде 1. В соответствии со статьей 192.1 Кодекса об административных правонарушениях в отношении ООО «Fam-88» было возбуждено и направлено в соответствующий районный суд для рассмотрения административное делопроизводство. Избрана дисциплинарная мера в виде административного штрафа в размере 20 000 манат.

Кроме того, в связи с административными правонарушениями в деятельности ООО «Aqro Az», ЗАО «Gidromaşservis», ООО «Retro Holding» и ООО «P.P-Production Company LTD» в суд были направлены различные административные делопроизводства. На эти юридические лица наложены административные штрафы.

Minval.az