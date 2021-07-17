18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 23-26, днем — 32-37 градусов тепла, в Баку ночью — 23-25, днем — 34-36 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть южный ветер.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем — 35-39 градусов тепла, в горах ночью — 13-18, днем — 23-28 градусов тепла.

Minval.az