Рассуждая о том, как поднять уровень РПЛ, Аршавин, который сейчас занимает пост директора департамента развития молодежного футбола питерского «Зенита», предложил пригласить в российский чемпионат по два ведущих клуба из Азербайджана, Беларуси и Казахстана.

«Выход только один: объединиться с чемпионатами Азербайджана, Беларуси и Казахстана. Это, как минимум, расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ. По сколько команд берём? По две. А из России оставляем 12″, — сказал Аршавин, слова которого приводит «Чемпионат».

Minval.az