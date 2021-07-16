«Карабах» усилил состав новым футболистом.
Агдамский клуб приобрел черногорского защитника Марко Вешовича.
Детали подписанного с игроком контракта пока не разглашаются, уточняет «Репорт».
«Карабах» усилил состав новым футболистом.
Агдамский клуб приобрел черногорского защитника Марко Вешовича.
Детали подписанного с игроком контракта пока не разглашаются, уточняет «Репорт».
Дата: 2021/07/16 20:27
Раздел: Азербайджан, Спорт
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