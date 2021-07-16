На основании многочисленных обращений граждан, поступивших в аккаунты Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел в социальных сетях, были приняты меры против лиц, пропагандирующих наркотики на платформе TikTok путем распространения видео с мейханой.

Как сообщили в МВД, Главное управление и территориальные органы полиции в кратчайшие сроки уточнили анкетные данные распространителей видео.

Сотрудники Главного управления арестовали 11 пропагандистов наркотиков – Фарида Багирова, Орхана Гусейнова, Керима Зейналова,Тарлана Демирова, Риада Мисирли, Али Алиева, Илькина Джафарова, Эльчина Рустамова, Кямиля Алиева, Гурбанали Ализаде и Юсифа Заирова. С ними были проведены профилактические беседы, их проинформировали о вреде распространяемых видео, их отрицательном влиянии на подростков и молодежь в соцсетях. Обеспечено удаление такого рода видео в соцсети TikTok.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Собранные в отношении них материалы переданы в суд для дачи юридической оценки.

Minval.az