Инфицированный коронавирусом трехнедельный младенец, подключенный к аппарату искусственного дыхания, скончался, сообщает ИА «Новости-Грузия».

Младенец был инфицирован британским штаммом коронавируса. Его доставили в клинику на пятый день рождения, состояние ребенка было настолько тяжелым, что его сразу же подключили к аппарату искусственного дыхания. 16 дней врачи боролись за жизнь малыша, однако спасти его не удалось.

К аппарату искусственного дыхания подключены еще двое младенцев в этой клинике. У одного выявили британский штамм коронавируса, а у второго – индийский. Оба были доставлены в клинику с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).

По словам врачей, в клинике Цицишвили до этого детей, инфицированных коронавирусом, не приходилось подключать к аппарату искусственного дыхания. Сейчас здесь лечатся 122 инфицированных пациента, из них 67 – дети, а остальные – родители.

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