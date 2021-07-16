Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с продолжением строительства Ордубадской гидроэлектростанции.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда президента Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделено дополнительно 5 млн. манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование, Кабмину решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.