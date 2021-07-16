Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен. Возле него обнаружены люди, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

«С борта Ми-8 обнаружен [самолет], видят людей. В каком состоянии они находятся — информация уточняется», — говорится в сообщении.

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Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Самолет Ан-28, выполнявший пассажирский рейс, пропал с радаров в Томской области. По предварительным данным, на его борту находилось 13 человек», — сказал собеседник агентства. По его данным, у самолета сработал аварийный радиомаяк.

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