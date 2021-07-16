16 июля примерно в 10:00 и 13:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. С целью подавления обстрела был произведен ответный огонь по подразделениям вооруженных сил Армении, расположенным близ села Араздейен Ведийского района. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

«В очередной раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за создание напряженности по всей протяженности государственной границы двух стран», — заявили в оборонном ведомстве.

Minval.az