Многократный чемпион мира по кикбоксингу по прозвищу «Белый волк» Эдуард Мамедов получил новую должность в министерстве внутренних дел АР, сообщил Sputnik Азербайджан сам спортсмен.

Согласно приказу, подписанному главой МВД Азербайджана генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, Эдуард Мамедов назначен на должность главного инспектора по физической подготовке спортобщества «Динамо» при министерстве.

25-кратный чемпион мира по кикбоксингу поблагодарил главу МВД, подчеркнув, что намерен оправдать оказанное ему доверие.

Интересно, что должность главного инспектора по физподготовке ранее не существовала в спортобществе «Динамо» и была создана специально под Эдуарда Мамедова.

Ранее титулованный азербайджанский спортсмен был назначен на должность заместителя председателя правления почетного президента федерации кикбоксинга Азербайджана Адиля Алиева. Также он является помощником главного тренера сборной Азербайджана по кикбоксингу Чингиза Эйвазова.

Minval.az