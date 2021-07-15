Ведутся крупномасштабные строительные работы по реконструкции и модернизации дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, стремительными темпами продолжается строительство одного из таких проектов – новой автомобильной дороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Согласно поручению главы государства, автомагистраль строится в соответствии с первой технической категорией и будет четырехполосной, с учетом плана развития Карабаха. Вдоль дороги строятся 6 автомобильных мостов и 11 подземных переходов.

Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор берет начало от участка магистральной автомобильной дороги, проходящего через село Шукюрбейли Джебраильского района и продолжается до поселка Гадрут Ходжавендского района. Протяженность строящейся дороги составляет 39,7 км.

Строительство осуществляется ООО «Эксплуатация дорог специального назначения №13» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с местной компанией ООО «Керпю-Бина-Тикинти», которая специализируется на дорожном строительстве в качестве субподрядчика.

В настоящее время вдоль автомобильной дороги ведутся земляные работы. Так, с помощью специальной техники расширяется и профилируется дорога и строится новое земляное полотно шириной 21,5 метра в соответствии с первой технической категорией. Для этого на стройке было задействовано необходимое количество сил. Проезжая часть строящейся дороги составит 14, а обочины 2х1,5 метра. Также для обеспечения быстрого передвижения задействованной на стройке спецтехники проводится очистка обочин от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сказал, что строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства агентства в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил». Согласно проекту, с целью обеспечения передачи воды вдоль дороги строятся 38 круглых труб и 7 прямоугольных водопропускных труб, в том числе 6 новых автомобильных мостов на 1, 18, 19, 26, 30 и 38-километровых участках дороги. Один из мостов спроектирован на пересечении шоссе Гаджигабул-Минживан-Зангезурский коридор с магистральной автомобильной дорогой. Тем самым это обеспечит легкий доступ от шоссе к магистральной дороге. Кроме того, для снижения негативного воздействия строящейся дороги на окружающую среду, в том числе на фауну, в 11 местах строятся подземные переходы.

С целью обеспечения строительства дороги в короткие сроки близится к завершению строительство палаточного городка на этой территории. В лагере строятся асфальтобетонный завод, специальная площадка для хранения и обслуживания машин и механизмов, а также офис со всеми удобствами для работников, столовая и зоны отдыха.

Автодорога Шукурбейли-Джебраил-Гадрут проходит через освобожденные от оккупации Ходжавендский, Физулинский и Джебраильский районы. Автодорога охватит около 20 населенных пунктов районов, в том числе поселок Гадрут и город Джебраил.

Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными органами в рамках Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель администрации президента Самир Нуриев.

Minval.az