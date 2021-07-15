Ситуация с дорогами в деревне Верхний Карбуш Омской области, жители которой обратились с просьбой о помощи к канцлеру Германии Ангеле Меркель, — недопустимая халатность властей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — ответил на соответствующий вопрос журналистов Песков. По его словам, региональные власти обратят внимание на проблему и примут необходимы меры.

Как стало известно, жители деревни Верхний Карбуш Омской области, которые обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать главную улицу, после ее отказа подготовили новое письмо.

Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова рассказала, что жители готовят обращение о ремонте улицы в Международный союз немецкой культуры. Она также прокомментировала отказ, полученный от представителей канцлера.

«Лично помочь они не могут, но нам предложили обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве, который представляет интересы немецких меньшинств в России. Четкий ответ: это не можем, а это можем», — сказала Дроздова. Также она добавила, что если асфальт на дороге появится в 2022 году, как пообещали местные чиновники, жители отправят благодарственное письмо канцлеру, так как местные власти обратили внимание на проблему только после обращения к Меркель.

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