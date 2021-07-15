Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил послание турецкому коллеге Реджебу Тайипу Эрдогану по случаю 5-ой годовщины попытки государственного переворота в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Безусловно, Турецкая Республика из этого сложного испытания вышла еще более сильной. В последние годы, успехи, достигнутые в политике, экономике, военной и других сферах под Вашим мудрым руководством, еще более укрепили важность «Дня Демократии и национального единения» для Турецкой государственности», — отметил Ильхам Алиев.

Президент отметил, что власти Азербайджана и Азербайджанский народ «с первых минут осудили эту предательскую попытку госпереворота». «Как Турция во всех вопросах рядом с Азербайджаном, так и Азербайджан всегда рядом с Турцией», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня находятся на самом пике и вносят вклад в мир, безопасность и сотрудничество. «Шушинская декларация, подписанная в культурной столице Азербайджана – городе Шуша — выводит наши союзнические отношения на качественно новый уровень, определяет дальнейшие направления сотрудничества. Уверен, что союз и братство Азербайджана и Турции будет укрепляться под девизом «Один народ, два государства» и мы совместными усилиями достигнем всех поставленных целей», — написал Ильхам Алиев.

Minval.az