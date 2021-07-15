Послание об укреплении связей направил новоизбранный президент Ирана Ибрахим Раиси президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Mehr.

Свое послание Раиси отправил в ответ на поздравление от руководителя Азербайджана. В нем он призвал к расширению сотрудничества между Тегераном и Баку.

Раиси сообщил, что народы Азербайджана и Ирана имеют общие культурные и исторические корни и братские отношения. Он отметил, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения и углубления связей между Тегераном и Баку.

Избранный президент Ирана поздравил Баку с успехом в освобождении своей земли. Кроме этого, Раиси пожелал Алиеву здоровья и успехов, а народу Азербайджана — процветания.

Minval.az