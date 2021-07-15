В рамках плановых занятий по боевой подготовки военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач в соответствии с программой подготовки миротворческих подразделений, сообщает Минобороны РФ.

На полигоне, в ходе практических действий военнослужащие совершенствовали навыки приведения миномётов в боевое и походное положение. Также артиллеристы отрабатывали слаженность и быстроту действий расчётов в ходе ведения огня, наведения на цель по координатам и при изменении установок для стрельбы.

На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб с закрытых огневых позиций по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям на различных дальностях.

Также экипажи бронетранспортеров БТР-82А на трассе танкодрома и директрисе боевых машин отработали вождение по пересеченной местности с преодолением различных препятствий и выполнили упражнения контрольных стрельб из 7,62-мм спаренного пулемета ПКТМ по одиночным и групповым целям.

«На данном полигоне личный состав взвода выполнял первое упражнение контрольных стрельб из вооружения бронетранспортера БТР-82А. Цели занятия полностью достигнуты. Личный состав поражает цели на хорошо и отлично, уверенно действуют при управлении боевой машины», — сказал руководитель занятия Леонид Степанов.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих подразделений, в том числе тактической, тактико-специальной, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 150 военнослужащих российского миротворческого контингента.

Minval.az